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TFF Başkanı: Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı - Son Dakika
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TFF Başkanı: Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan hakem saldırısını kınayarak, bu olaya karışan herkesin bedelini ödeyeceğini belirtti. Büyükekşi, hakemlerin hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve alınacak kararın sert olacağını söyledi.

TFF Başkanı: Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı
11.12.2023 - 23:41,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından yaptığı açıklamada "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, hakemlerin hedef gösterildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız."

Kaynak: AA
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