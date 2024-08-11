TFF Başkanı ve 1. Başkan Vekili Sivasspor'u Ziyaret Etti

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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını izlemek üzere Sivas'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 1. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu ile bir süre görüşen ikili yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu'na kendisi tarafından hazırlanan kitabı hediye etti. - SİVAS