TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi - Son Dakika
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TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi

20.03.2022 15:21
TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi

TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi ilk maçında, Malatya bayan futbol takımı, Erenköy bayan futbol takımını, 2-0 mağlup etti.

TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi ilk maçında, Malatya bayan futbol takımı, Erenköy bayan futbol takımını, 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) organizasyonunda yer alan 2022-2023 Bayanlar Futbol 3. Ligi'nin ilk hatasında, Malatya ve İstanbul Erenköy takımları, Malatya Yeşiltepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Semra Karasın,Fatma Alper ve Ezgi Şahin hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma sonunda, Malatya bayanlar futbol takımı, rakibi Erenköyspor'u 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı. - MALATYA

TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi

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Futbol Federasyonu, Erenköy, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi - Son Dakika


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