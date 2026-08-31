TFF, Beşiktaş Başkanı Adalı'nın Ceza ve Para Cezasını Kaldırdı - Son Dakika
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TFF, Beşiktaş Başkanı Adalı'nın Ceza ve Para Cezasını Kaldırdı

TFF, Beşiktaş Başkanı Adalı\'nın Ceza ve Para Cezasını Kaldırdı
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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını ve kulübün cezasını iptal etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Adalı'ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetici Hakan Daltaban'ın da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı aktarıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübüne verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının inceleme neticesinde iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Beşiktaş Başkanı Adalı'nın Ceza ve Para Cezasını Kaldırdı - Son Dakika

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