TFF\'de Genç ve Kadın Temsili Artmalı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'nda divan kurulu üyesi olan Muhammet Ali Bahar, "TFF'de kadın ve genç delege sayılarının artmasını, yine bu tür kurullarda gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini ediyorum" dedi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda, divan kurulu üyeliği yapan 22 yaşındaki Muhammet Ali Bahar, Türk futbolunun en genç divan kurulu üyesi oldu. Bahar, açıklamasında, en genç divan kurulu üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Tüm genç arkadaşlarım adına buradayım. Bu durumun Türk futbolu adına büyük bir umut ifade ettiğini söylemek istiyorum. Çünkü Türk futbolunun, ülkemizin, derneklerin, konfederasyonların, federasyonların hepsinin gençlere ihtiyacı var. Gençlere alan açılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TFF'de gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini temenni ediyorum"

Gençlere çok büyük bir sorumluluk düştüğünü dile getiren Muhammet Ali Bahar, "Diğer gençler de sadece izleyen, yazan tarafta olmamalı. Aksiyon alan, konuşan tarafta olmalı ve kendilerine bir alan açılmasını da sağlamalılar. Bu yüzden buradan öncelikle bana her şartta destek olan kendi kulüp başkanım ve diğer başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki delege sayılarındaki kadın ve genç delege sayılarının artmasını, yine bu tür kurullarda gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini ve aynı zamanda ülkemizin her aşamasındaki konfederasyonlarda, federasyonlarda, derneklerde, kurum kuruluşlarda gençlere daha farklı alanların açılmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA