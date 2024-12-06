TFF\'de ilk istifa: Ahmet Köse görevinden ayrıldı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün canlı yayında konuşurken Galatasaray'dan TFF Başkanı için istifa çağrısı paylaşımı yapıldı. Canlı yayın sırasında Galatasaray'ın TFF Başkanı'nı istifaya davet etmesi üzerine Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü başkanısın, ben bugün TFF başkanıyım, ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerinin ardından TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kose istifa ettiğini duyurdu.

İLK İSTİFA GELDİ

Ahmet Köse'nin açıklamasında, "Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasımhane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir. Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı.

AHMET KÖSE KİMDİR?

Ahmet Köse, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu'nda üye olarak görev yapan iş adamlarından biridir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bilişim ve yazılım alanında faaliyet göstermiş bir kariyere sahiptir. 2024 yılında İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında yenilenen TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer almıştır. Kurulda, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlık yaparken Ahmet Köse'nin yanı sıra kamu yönetimi ve spor dünyasından tanınmış birçok isim bulunmaktadır