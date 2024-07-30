TFF'de Kurullarda Yeni Yapılanmalar - Son Dakika
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TFF'de Kurullarda Yeni Yapılanmalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni dönemde kurullarda yapılanmaya devam ediyor. Dış İlişkiler Kurulu'na Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na Tacar Çağlar, Etik Kurulu'na Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulu'na Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.

30.07.2024 23:33
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Dış İlişkiler Kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda (AFDK) Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulunda Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.

Dış İlişkiler Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şunlar:

Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş

AFDK

Tacar Çağlar'ın Başkanlık görevine getirildiği Amatör Futbol Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:

Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli

Yedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen

Etik Kurulu

Başkanlığını Rıdvan Gündoğdu'nun yapacağı Etik Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:

Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat

Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel

Kulüp Lisans Kurulu

Mustafa Çattık'ın Başkanlığını, Ömer Duman'ın Başkan Yardımcılığını yapacağı Kulüp Lisans Kurulunun asil ve yedek üyeleri şöyle:

Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç

Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF'de Kurullarda Yeni Yapılanmalar - Son Dakika

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