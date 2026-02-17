TFF\'de Önemli Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu; Merve Öztopaloğlu ve Gözde Atasoy'a A Milli Takım forması hediye etti. - İSTANBUL