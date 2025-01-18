TFF'den Dursun Özbek'e Geçmiş Olsun Mesajı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ameliyat edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.