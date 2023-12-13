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TFF'den maç tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5. eleme turu müsabakaları 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.

TFF\'den maç tarihleri açıklandı
13.12.2023 - 18:13,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanması planlanan 5. eleme turu müsabakaları ise 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.

Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor- Bucaspor 1928 erteleme karşılaşması ise 28 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TFF'den maç tarihleri açıklandı - Son Dakika
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