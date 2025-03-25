TFF'den maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Halil Umut Meler hakkında açıklama - Son Dakika
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Spor

TFF'den maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Halil Umut Meler hakkında açıklama

TFF\'den maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Halil Umut Meler hakkında açıklama

TFF, sakatlanan Halil Umut Meler'in tedavisine, bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı. Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almıştı. Ancak maçın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.

25.03.2025 15:59
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Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını ve tedavisine bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almış, karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, İrlanda Cumhuriyeti, Halil Umut Meler, Bulgaristan, 23 Mart, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Halil Umut Meler hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sena2007:
    inşallah hakemliği bırakırsa bu karektersiz den kurtulur Türk hakemligi 20 4 Yanıtla
  • Fatih TOSUN:
    ne güzel bir haber birdaha geri gelmez İNŞALLAH 17 4 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    İnşallah dönüşü olmaz. Türk futbolu kurtulur. 16 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    bjk gs macin hakemi h.u.melerdir. 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF'den maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Halil Umut Meler hakkında açıklama - Son Dakika
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