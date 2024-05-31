TFF'den milli takımların futbol elçiliğini üstlenen Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF'den milli takımların futbol elçiliğini üstlenen Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür mesajı

TFF\'den milli takımların futbol elçiliğini üstlenen Yağmur Tanrısevsin\'e teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde birlik çağrısında bulunarak, milli takımların futbol elçiliğini üstlenen oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür etti.

31.05.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde birlik çağrısında bulunarak, milli takımların futbol elçiliğini üstlenen oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür etti.

Milli takımlar sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"EURO 2024 hazırlık dönemini yoğun çalışmalarla geçiren milli takımımıza 'Tarihin İzinde Zafer Yolunda' sloganıyla çıktıkları bu yolda; 85 milyon vatandaşımızın heyecanları ve duaları, sponsorlarımızın her anlamda verdikleri kıymetli destekler, gönüllü bir şekilde milli takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlenen Yağmur Tanrısevsin'e özellikle kız çocuklarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin EURO 2024 dönemine daha yakından şahitlik etmesini sağlaması sebebiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnançla ve azimle; tüm Türkiye'nin ve yurtdışında bulunan ama kalbi Türkiye için atan tüm vatandaşlarımızla EURO 2024'te unutulmaz bir deneyim yaşayarak tek bir yürek olacağımıza inanıyoruz."

Videoda görüşlerine yer verilen Tanrısevsin ise, "Benim futbol sevgim milli takımla başladı. Asla unutamayacağım ilklerim de. İlk maçım. İlk formam. Ay-yıldızla yaşadığım ilk heyecanlar. Statlarda, sokaklarda ve kalplerde o başka hiçbir şeye benzemeyen birliktelik duygusu. Aynı anda sevinen ve üzülen milyonlarca kişilik dev bir ailenin Türkiye'nin parçası olma duygusu. EURO 2024'te milli takımla en büyük heyecanları ve mutlulukları yaşarken hep beraber olacağız. Birlikte sevineceğiz ve coşacağız. Milli takımla unutulmaz bir EURO 2024 yolculuğu yaşayacağız. Başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşılan videoda TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Yağmur Tanrısevsin'i karşılayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, "Ailemize 'Hoş geldin'. Haydi başlıyoruz." görüşüne yer verdi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yağmur Tanrısevsin, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den milli takımların futbol elçiliğini üstlenen Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
19:21 Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 23:21:54. #1.12#
SON DAKİKA: TFF'den milli takımların futbol elçiliğini üstlenen Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement