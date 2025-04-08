TFF\'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
PFDK, yeşil-kırmızılılara 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL ceza kesti. Aynı maçtaki saha olayları nedeniyle de kulübe 21 bin TL ceza geldi.
Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Silifke Belediyespor'u konuk edecek. İzmir ekibi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmaya taraftarından yoksun ağırlayacak.
Ligde geride kalan 27 haftada 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Karşıyaka, 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grup lideri Bursaspor ise 64 puanda. Kalan 3 haftanın ardından zirvede olan takım şampiyon olarak 2. Lig'e yükselecek.
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