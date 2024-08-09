- TFF'den yeni sezon mesajı
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 futbol sezonu öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, tüm takımlara başarılar diledi.
TFF, 2024-2025 futbol sezonu öncesi sosyal medya hesabından tüm takımlara başarılar diledi. "Temiz ve adil bir lig için biz hazırız! Kalbimiz bütün takımlarımızla beraber atıyor" başlıklarıyla paylaşılan videoda bütün takımlara başarılar dilendi.
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