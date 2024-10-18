TFF Engelli Futbolu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

TFF Engelli Futbolu Toplantısı Gerçekleştirildi

TFF, engelli futbolu için genişletilmiş toplantı düzenleyerek 2024-2025 sezonunu değerlendirdi.

18.10.2024 22:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, genişletilmiş tanışma toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre toplantı, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç'ın yanı sıra TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, aynı zamanda kurul üyeleri olan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Cem Çınar, Serdar Yıldız, Serkan Çakmaklı, Hasan Serkan Canmutlu, Hamza Doğan ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Uzmanı Harun Gürkan Acun katıldı.

Mecnun Otyakmaz ile Zafer Bahadır Saraç, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.

Kurulun ilk toplantısında 2024-2025 sezonunda yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Kurulun geçmiş çalışmaları ve engelli spor federasyonlarının milli takımlar düzeyinde elde ettiği başarılar değerlendirilerek, yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Mecnun Otyakmaz, TFF olarak engelli futbolunun daima destekçisi olduklarının altını çizerek, "Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu liderliğinde engelli futbolunun gelişimi için desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Engelli federasyonları ile stratejik işbirliğimiz ve desteklerimiz sonrasında Türkiye'nin engelli futbolunda geldiği nokta çok önemli. UEFA tarafından örnek gösterilen bir ülkeyiz. Başarılarımız büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kerim Vural ise TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Engelli Futbolu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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