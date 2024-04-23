TFF Fair Play Ödülleri'nde en centilmen futbolcu ve teknik direktör belli oldu - Son Dakika
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TFF Fair Play Ödülleri'nde en centilmen futbolcu ve teknik direktör belli oldu

TFF Fair Play Ödülleri\'nde en centilmen futbolcu ve teknik direktör belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülleri'nde Mart 2024 döneminin 'en centilmen futbolcusu' Konyaspor'dan Sokol Cikalleshi, 'en centilmen teknik direktör' de Kasımpaşa'nın başarılı çalıştırıcı Sami Uğurlu oldu. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlenen ödüller, fair play değerlerini yücelten açıklamaları ve davranışları nedeniyle verildi.

23.04.2024 14:59
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülleri'nde Mart 2024 döneminin 'en centilmen futbolcusu' Konyaspor'dan Sokol Cikalleshi, 'en centilmen teknik direktör' de Kasımpaşa'nın başarılı çalıştırıcı Sami Uğurlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mart 2024 Dönemi sahipleri, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. Kurul Başkanı Ali Erten ile birlikte Prof. Dr . Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Mart ayı değerlendirmelerini yaptı. Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 'En Centilmen Futbolcu' ve 'En Centilmen

Teknik Direktör' kategorilerinde ödüle layık görülenler ve gerekçeleri şu şekilde belirlendi:

En Centilmen Futbolcu: Sokol Cikalleshi (Konyaspor)

Gerekçe: Trendyol Süper Lig'de 9 Mart 2024 tarihinde Konya'da oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasında, Konyaspor futbolcusu Sokol Cikalleshi'nin, takımının hücumu sırasında, rakibi Gravillon'un istemeyerek eline bastığını fark ettikten sonra takımının atağına katılmayarak sakatlanan rakibinin başında beklemesi ve maç sonrasında yaptığı, "Atağa çıkarken elinin üstüne bastığımı düşünüyorum. Bundan dolayı bir çığlık duydum. Burada oyundan ziyade insan ve hümanist olmak çok daha önemli. Onun sağlığı için onunla orada durdum. Bu anı onunla paylaştım. Bu durumda gol atsam da benim için mutlu bir hissiyat değil" şeklindeki fair play değerlerini yücelten açıklamaları için bu oyuncu kurul üyeleri tarafından Mart 2024 ayının 'En Centilmen Futbolcusu' olarak seçilmiştir.

En Centilmen Teknik Direktör: Sami Uğurlu (Kasımpaşa)

Gerekçe: Çok öz anlatımı ile futbolda fair play;

Rakibe ve rakibin emeğine, takım arkadaşlarına, görevlilere, seyircilere, oyunun bütün paydaşlarına saygı duymak,

Rakibin haksız dezavantajlarından faydalanmadan, şans ve fırsat eşitliğini bozmadan oyunda kalmak, skordan bağımsız olarak rakibi, oyunun eşit ve vazgeçilmez diğer paydaşı olarak görmek,

Kazanana saygı duymak,

Her koşulda ve daima doğrudan yana, dürüst ve adil olmak,

gibi etik üstü değerler ve davranışlar bütünüdür.

Oyunun bütün paydaşlarından, en yoğun mücadele ortamında ve baskı altında bile bu değerleri terk etmemeleri, içselleştirerek sahip çıkmaları beklenir. Bu açılardan bakıldığında, oyundan zaman çalmanın; önce rakibe, sonra tribündeki taraftara, görsel mecralardaki izleyicilere ve oyunun diğer paydaşlarına karşı saygı içermeyen olumsuz davranış örnekleri olarak değerlendirilebileceği açıktır. Bu açıdan bakılarak Kasımpaşa'nın Profesyonel Takım Antrenörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrasında, "Futbolcularıma ayakta kalmayı, düşmemeyi söylüyorum. Tempo futbolu güzelleştiriyor. Bunun da ödüllendirilmesi lazım. Kaybettik ama keyifliyiz. Çünkü çok iyi oynadık, biz oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum." şeklindeki oyundan süre çalmanın fair play'e aykırı olduğunu hatırlatan, rakibe, izleyicilere ve stadyumu dolduran futbolseverlere saygının da oyunun bir parçası olduğunun altını çizen açıklamasıyla Mart 2024 ayında 'En Centilmen Teknik Direktör' kategorisinde ödül almaya layık bulunmuştur. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Fair Play Ödülleri'nde en centilmen futbolcu ve teknik direktör belli oldu - Son Dakika

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