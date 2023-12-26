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TFF, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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TFF, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevk nedenleri arasında çirkin tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler yer alıyor.

TFF, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş\'ı PFDK\'ya sevk etti
26.12.2023 - 20:47,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasının ardından 7 Süper Lig takımının Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Gaziantep FK, Kayserispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Pendikspor ve MKE Ankaragücü 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle disipline sevk ediliken; Fenerbahçe ayrıca, 'saha olayları, 'talimatlara aykırı hareketi' 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle; Beşiktaş ise 'saha olayları' nedeniyle kurula gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Can Gebetaş'ın 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine;

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Selahattin Baki'nin 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan (X) paylaşımda yer alan" hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü İdarecisi Erden Timur'un 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan yer alan" hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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