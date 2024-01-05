TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu Maçları Nevşehir\'de Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde ön eleme turu maçları Nevşehir'de oynanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Futsal Ligi 2023-2024 sezonu ön eleme turu müsabakaları 8-12 Ocak tarihlerinde Nevşehir'de yer alan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Ön eleme turlarına başvuruda bulunan beş kulübün üçü, TFF Futsal Ligi'nde oynama hakkına sahip olacak.

Ön eleme turuna başvuruda bulunan kulüpler şunlar:

Alagöz Holding Iğdır FK, Diyarbakır Sağlık SK, Osmanlı 41 SK, Bornova Futbol, Vangölü Sportif Faaliyetler

Şişli SK, Büyük Bingölspor, Alipaşa SK, Seyrantepe İdman Yurdu ve Anadolubeyi SK ise geçen sezonu ilk 5'te tamamlayarak 2023-2024 sezonunda TFF Futsal Ligi'ne direkt katılmaya hak kazandı.