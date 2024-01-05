 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu Maçları Nevşehir'de Oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu Maçları Nevşehir'de Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde ön eleme turu maçları, 8-12 Ocak tarihlerinde Nevşehir'de yapılacak. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan müsabakalara başvuruda bulunan beş kulüpten üçü, TFF Futsal Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Geçen sezonu ilk 5'te tamamlayan diğer kulüpler ise direkt olarak 2023-2024 sezonunda lige katılma hakkı elde etti.

TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu Maçları Nevşehir\'de Oynanacak
05.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:14
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde ön eleme turu maçları Nevşehir'de oynanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Futsal Ligi 2023-2024 sezonu ön eleme turu müsabakaları 8-12 Ocak tarihlerinde Nevşehir'de yer alan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Ön eleme turlarına başvuruda bulunan beş kulübün üçü, TFF Futsal Ligi'nde oynama hakkına sahip olacak.

Ön eleme turuna başvuruda bulunan kulüpler şunlar:

Alagöz Holding Iğdır FK, Diyarbakır Sağlık SK, Osmanlı 41 SK, Bornova Futbol, Vangölü Sportif Faaliyetler

Şişli SK, Büyük Bingölspor, Alipaşa SK, Seyrantepe İdman Yurdu ve Anadolubeyi SK ise geçen sezonu ilk 5'te tamamlayarak 2023-2024 sezonunda TFF Futsal Ligi'ne direkt katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hacı Bektaş, Nevşehir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu Maçları Nevşehir'de Oynanacak - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum

Son Dakika
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu Maçları Nevşehir'de Oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement