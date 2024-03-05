TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
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Sivasspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sivasspor forması hediye edildi. Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler ve futbolcular karşıladı. Ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Mersin'de 150 Irak Türkmeni öğrencinin katılımıyla 'Türkmeneli Kış Gençlik Kampı' düzenledi. Kamp kapsamında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi seminerler düzenlendi. Irak Türkmeni gençler, sportif ve kültürel etkinliklere katılarak iletişimlerini güçlendirdi. YTB, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ve akraba topluluklara hizmet götürmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Sivasspor Kulübü yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'a gelişi üzerine özel tasarlanmış imzalı Sivasspor formasını takdim etti. Kulüp başkanı, başkan vekili, teknik direktör ve futbolcular, Erdoğan'a 58 numaralı ve üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı formayı hediye etti. Sivasspor heyeti ayrıca Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Adana'da bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'ne ait idari bina, çıkan yangında hasar görmesinin ardından yeniden yapıldı. Yeni bina, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) işbirliğiyle sponsorlar tarafından yapıldı. Açılış töreninde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sporun milli beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir unsuru olduğunu belirtti. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise derneklerinin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanyaspor'un taraftarlarıyla buluşarak, Menderes Türel döneminde temeli atılan ve balık havuzuna dönen Alanyaspor tesislerini en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Tütüncü, Alanyaspor-Trabzonspor maçını da tribünden izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Manisa'da oynanan özel maçta Macaristan'ı 5-2 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Bilal Demirağ, Ada Yüzgeç ve Ali Demirbilek kaydetti. Teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetimindeki milli takım, 7 Mart Perşembe günü bir maç daha yapacak.
Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgunsu Kano olimpik ve aday milli takım test ve seçme yarışları Adana'da gerçekleştirildi. Yarışlara 11 il ve 14 kulüpten toplam 75 sporcu katıldı. Milli takım aday kadrosunda birçok isim yer aldı. Organizasyona destek veren Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a plaket takdim edildi.
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