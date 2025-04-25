Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep\'te oynanacak

TFF, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Eskişehir'de oynanması planlanan final, daha sonra yeniden değerlendirilmeye alınmıştı.

25.04.2025 18:54  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı. Federasyon, finalin oynanacağı stadyumu açıkladı.

GAZİANTEP'TE OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

İKİ TAKIM İSTEDİ, TFF ONAYLADI

Edinilen bilgiye göre; Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynanacak olan finalin Gaziantep'te oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi. TFF'nin iki kulübün önerisini olumlu karşıladı ve finalin Gaziantep'te oynanmasını onayladı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

DEV FİNAL NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Gaziantep Stadyumu, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep, Eskişehir, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burak:
    Trabzonspor'umuz yakıştığı yerde! As takım, genç takım finallerde :) şikecinin olmadığı yerde tertemiz kupa maçları oluyor. ligde de olmasalar temiz eğlenceli spor müsabakaları izleriz. ligden çekileceklerdi güya da hangi söyledikerini yapabildiler ki sürekli GERİ VİTES hahhaa, cas davası da namıslarıydı hahahaha 26 2 Yanıtla
  • salih gören:
    Antep değil Gaziantep ?????? 8 1 Yanıtla
  • Her Telden null:
    Hayırlısı olsun Kupa antepten gelecek demek 6 1 Yanıtla
  • Ahmet Başal:
    bilerek Diyarbakıra vermediler 1 5 Yanıtla
  • Diyego Can:
    Fatma Şahin 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    Antep’e maça mı gidilir sizin yapacağıız işe çakayım ben 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz

18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
18:06
Soylu’dan Özel’in ’kaset’ iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
01:04
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları
Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
00:54
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması
Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
00:43
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
00:26
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 19:39:56. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.