TFF, Galatasaray\'ın maç ertelenme talebini reddetti

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Süper Lig devi Galatasaray, pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Spor Gecesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın maç için bu talebi Kasımpaşa tarafından kabul gördü. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kasımpaşa, daha önce açıklandığı gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda karşı karşıya gelecek.