TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti - Son Dakika
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Spor

TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti

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TFF, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi talebini reddetti. Galatasaray, pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçının ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuru, Kasımpaşa tarafından kabul edilmişti ancak TFF tarafından reddedildi. Galatasaray ile Kasımpaşa, 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

27.02.2025 15:34
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Süper Lig devi Galatasaray, pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Spor Gecesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın maç için bu talebi Kasımpaşa tarafından kabul gördü. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kasımpaşa, daha önce açıklandığı gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 343 Digital'in haberine göre; Konyaspor ile evinde , Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu.

TFF, Galatasaray\'ın maç ertelenme talebini reddetti

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Son Dakika Spor TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Deniz Kemal:
    2.5 günde maç oynatıyorlar Galatasaray'a. Perşembe akşamı kupa maçı, Pazar 16'ya lig maçı! Pazartesi boşken neden bunu yapıyorsun? Bunlar taraftarı halkı kışkırtmaya çalışıyor. 52 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    FB istediği gibi yönetiyor ligi 28 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Eyvah eyvah şimdi fetö artıgı Okan maymun gibi zıplamaya baslar -7 29 Yanıtla
  • monşer null:
    Galatasaray'ın Önünü Kesemezsiniz adam Olun 15 5 Yanıtla
  • 145353:
    bunlarda ne ağlak, habire erteleme istiyorlar 8 7 Yanıtla
  • serhat ali:
    ya dötü agriyordur yada henuz hakemle anlasamamistir 6 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    geçen sene FENERBAHÇE ninkide iptal edilmemişti devammmm 5 2 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    feto,nun artığı kimlerin olduğu apaçık ortadadır futbol federasyon bşk,nını hiç kaale bile almıyoruz çünki o trabzonspor,un 2011,deki şampiyonluk hakkını savunacağı yerde alevere dalevereyle 2011 şampiyonluğunu ilan eden fb,ye hizmet etmek için yemin etmişcesine fb,yi şampiyon yapma derdine düşmüş sen trabzon halkının ve trabzonspor,un beklentilerine bile kulak tıkadın sen galatasaray,ın maç erteleme isteğini pekala kabul etmeyeceksin çünki ortada fedarasyon yok 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Şenol Güneş: "hacıosmanoğlu dikkat et. camialardan bir TARAF OLMA, sen tarafsızsın. hepsinin üzerindesin. federasyon başkanlığı önemli bir yer. sen düzgün ve delikanlı adamsın. etrafında dolduruşla sana beyan verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle dövüştürüyorlar. üzülüyorum da ona. seviyorum onu." feNerasyon İSTİFA ! 0 0 Yanıtla
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