Süper Lig devi Galatasaray, pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
Spor Gecesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın maç için bu talebi Kasımpaşa tarafından kabul gördü. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.
Galatasaray ile Kasımpaşa, daha önce açıklandığı gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 343 Digital'in haberine göre; Konyaspor ile evinde , Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu.
Son Dakika › Spor › TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti - Son Dakika
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