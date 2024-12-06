TFF Hedefini 2026 Dünya Kupası Olarak Belirledi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir hava yakalandığını vurgulayarak, hedeflerinin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand Sport Summit 2024'e konuk olan TFF Başkan Vekili, Milli Takımlar ile FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, milli takım ile hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Kazancı, "Yabancı olduğum bir sektör değil. Futbolun dinamiklerini biliyorum. Beşiktaş'ta görev yaptığım dönem daha etkin ve yoğun bir süreçti. Burada amacımız milletimize ve devletimize hizmet etmek. Son maçta aldığımız mağlubiyet tabii üzücü oldu. Bu da nazar boncuğumuz olsun diyoruz. Haftaya cuma günü kura çekimimiz olacak. Asıl hedefimiz 2026 Dünya Kupası'nda olmak" diye konuştu.

"Sürdürülebilir bir futbol kültürü için çalışmamız gerekiyor"

Futbolda başarı ikliminin sürekliliğe dayandığını aktaran Kazancı, "Bu ekibe katıldığımda güzel bir atmosfer vardı. Hamit Altıntop ile hala zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Oyuncularımız milli arada koşa koşa buraya geliyorlar. İrfan Can Kahveci, sakatlığı olmasına rağmen gelip milli takım antrenmanını izledi. Bunlar güzel şeyler. Hoca ile aynı mantaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Aynı amaca hizmet ediyoruz. Kaçırdığımız 5 Dünya Kupası sonrası önümüzdeki organizasyona katılmak istiyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Alt kategorilerde de yapacak işlerimiz var. Sürdürülebilir bir futbol kültürü için çalışmamız gerekiyor. En doğru oyuncuları en iyi yaş aralığında ülkeye kazandırmamız gerekiyor. Onlara burayı anlatabilmek ve bu atmosferi doğru bir şekilde gösterebilmeyi hedefliyoruz. Türkiye'deki alt liglerde de sıkı bir çalışma yapıyoruz. Hocamız ile birlikte ülke futboluna katabileceğimiz her şeyi katmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir başarıyı yakalamak" şeklinde konuştu.

"FIFA ve UEFA ile umut verici ilişkilerimiz var"

Ceyhun Kazancı, TFF olarak FIFA ve UEFA ile iyi bir ilişkileri olduğuna da dikkat çekerek, "İlişkilerimiz hızlı bir şekilde olumlu yönde ilerliyor. Başkanımızın da başta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile iletişimi gayet iyi. FIFA ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin bulunduğu bölgede lider konumunda olduğunu, böyle olması gerektiğini söylüyorlar. İstanbul'da bir ofis açma projeleri var. Umut verici ilişkilerimiz var. Umarım bu da bize olumlu bir şekilde geri dönüş sağlar" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev alan Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlıların yaşadığı sıkıntılı günler hakkında ise, "Zaman zaman böyle büyük kulüplerde dalgalanmalar olabilir. Oradaki değerli arkadaşlar da bunun farkındadır. Biz de zamanında olumsuzluklar yaşamıştık. En kısa zamanda işlerin yoluna konulacağını umuyorum" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL