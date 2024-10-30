TFF, İki Kulüp Başkanını PFDK\'ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve Gaziantep FK başkanlarını yasa dışı bahis reklamından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Adana Demirspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, saha olayları
Adana Demirspor, Gaziantep FK, sportmenliğe aykırı hareket
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi
Adana Demirspor Kulübü antrenörü Nedim Askeri, sportmenliğe aykırı hareketi
Beşiktaş, Hatayspor, Kayserispor, talimatlara aykırı hareketi
Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor çirkin ve kötü tezahüratı
Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Göztepeli futbolcu Anthony Junior Dennis'in kural dışı hareketi
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