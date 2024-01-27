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TFF, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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TFF, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Saadettin Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF, başsağlığı mesajında, Hacı Saadettin Sarıalioğlu'nun cenazesinin yarın Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çarşıbaşı Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceğini belirtti. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen TFF, Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

TFF, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu\'nun babası için başsağlığı mesajı yayımladı
27.01.2024 - 18:55,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Saadettin Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinden yayımlanan mesajda, "İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Saadettin Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hacı Saadettin Sarıalioğlu'nun cenazesi yarın Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TFF, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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