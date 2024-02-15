TFF, Kayserispor ve diğer 2 kulübe zemin bakımı talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Kayserispor ve diğer 2 kulübe zemin bakımı talimatı verdi

TFF, Kayserispor ve diğer 2 kulübe zemin bakımı talimatı verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor ve diğer 2 Süper Lig takımına maçları oynadıkları statların zemin bakımının yapılması talimatını verdi. Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a saha zeminlerinin hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiği aksi takdirde müsabakaların oynanmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zeminini düzeltmek için çalışmalara başlayacak.

15.02.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Kayserispor'un da bulunduğu 3 futbol kulübüne maçları oynadıkları statların zemin bakımı yapılması yönünde talimat verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında Kayserispor'un da bulunduğu 3 Süper Lig takımına uyarıda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu, saha zeminleri bozuk olan Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininin düzeltilmesi noktasında çalışmalara başlıyor. Bu hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Kayserispor ve diğer 2 kulübe zemin bakımı talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: TFF, Kayserispor ve diğer 2 kulübe zemin bakımı talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement