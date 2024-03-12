Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Müsabakanın 39. dakikasında ev sahibi takım atağında ceza sahası içerisinde Alassane Ndao ile Mohammadi'nin hava topu mücadelesinde oyun devam etti. Hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi ve Ndao'nun yüzüne darbe aldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
Konyaspor ile Adana Demirspor sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF, Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını paylaştı - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta Macaristan ile oynayacağı özel maç öncesinde rakip takımın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Marco Rossi tarafından belirlenen kadroda 25 futbolcu yer alıyor.
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