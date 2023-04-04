Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili kararın değişmesi için yeni bir hamle yaptı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.
Deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçlar tescil edildi. İki takım ile sezonun geri kalanında karşı karşıya gelecek ekiplere ise hükmen galibiyet yazılacak. Beşiktaş ise bu kararı adil bulmayarak, iki takımın lig maçlarının geçersiz sayılmasını istedi. TFF ise bu talebi reddetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler - Son Dakika