Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler

Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam geliyor

Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili kararın değişmesi için yeni bir hamle yaptı.

BEŞİKTAŞ, UEFA'YA GİTTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.