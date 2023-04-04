Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler

04.04.2023 10:06

TFF, ligden çekilen takımlar için aldığı hükmen mağlubiyet kararında değişikliğe gitmemesinin ardından Beşiktaş cephesinden önemli bir hamle geldi. "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın." teklifi kabul görmeyen siyah-beyazlılar, konuyla ilgili UEFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili kararın değişmesi için yeni bir hamle yaptı.

BEŞİKTAŞ, UEFA'YA GİTTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçlar tescil edildi. İki takım ile sezonun geri kalanında karşı karşıya gelecek ekiplere ise hükmen galibiyet yazılacak. Beşiktaş ise bu kararı adil bulmayarak, iki takımın lig maçlarının geçersiz sayılmasını istedi. TFF ise bu talebi reddetti.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: ben olsam ligden çekilirim sayın başkan, bu kadar da olmaz ki, hatta bjk yı şimdiden şampiyon yapsınlar... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Kayserispor'un Çebi hakkındaki açıklaması ortalığı yakıp yıkacak Bu kadarını kimse beklemiyordu! Kayserispor'un Çebi hakkındaki açıklaması ortalığı yakıp yıkacak

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddialarına yanıt geldi
10:31 Yeniden Refah Partisi'nden 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddiasına yanıt
10:33 Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor
10:27 Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Beşiktaş'a dönüyor ama bu kez futbolcu olarak değil
10:17 Hollanda'da yolcu treni, raylarda kalan inşaat malzemeleri nedeniyle raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı
10:17 Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
09:55 Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan paraya inanamayacaksınız
10:06 Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi
10:00 Başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 10:49:48. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement