TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların yerli statüsünde oynamaya devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
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TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların yerli statüsünde oynamaya devam edeceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig müsabakaları statüsünün kabul edildiğini ve buna göre mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini duyurdu.

31.07.2024 23:33
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig müsabakaları statüsünün kabul edildiğini ve buna göre mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini duyurdu. Kararnamede konuya ilişkin madde şu şekilde:

"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 - 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların yerli statüsünde oynamaya devam edeceğini açıkladı - Son Dakika

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