TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla yayınladı. Galatasaray maçındaki VAR kaydında duyulan ses ise futbolseverlerin tepkisini çekti.
Sivasspor'un iptal edilen golünün incelendiği sırada yapılan konuşmalar, TFF tarafından beIN Sports aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 5 dakika 59 saniyelik videonun 62. saniyesinde gelen Whatsapp Web bildirim sesi büyük tartışma yarattı.
VAR odasında hakemlerin önündeki monitörden yalnızca maçı takip etmesi gerekirken, futbolseverler hakemlere kimden mesaj geldiğinin açıklanmasını istedi.
Son Dakika › Spor › Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi - Son Dakika