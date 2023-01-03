Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi - Son Dakika
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Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi

03.01.2023 17:35

TFF'nin yayınladığı Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasına ait VAR kaydında duyulan WhatsApp Web bildirim sesi sosyal medyada tartışma yarattı. VAR odasında hakemlerin önündeki monitörde yalnızca maça ait görüntülerin olması gerekirken, futbolseverler tartışmalı pozisyonun izlendiği esnada hakemlere kimden mesaj geldiğinin açıklanmasını talep etti.

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla yayınladı. Galatasaray maçındaki VAR kaydında duyulan ses ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

WHATSAPP SESİ TARTIŞMA YARATTI

Sivasspor'un iptal edilen golünün incelendiği sırada yapılan konuşmalar, TFF tarafından beIN Sports aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 5 dakika 59 saniyelik videonun 62. saniyesinde gelen Whatsapp Web bildirim sesi büyük tartışma yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

VAR odasında hakemlerin önündeki monitörden yalnızca maçı takip etmesi gerekirken, futbolseverler hakemlere kimden mesaj geldiğinin açıklanmasını istedi.

Türk futbolu çalkalanıyor! Galatasaray maçının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
Türk futbolu çalkalanıyor! Galatasaray maçının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
Türk futbolu çalkalanıyor! Galatasaray maçının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Demek ki var çıktı çıkalı milleti yediniz.Millet aya çıkacak bizim futbol 1 gram ilerlemedi maalesef. Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
500
Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'ın VAR konuşmaları futbol kamuoyunu şaşırttı Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'ın VAR konuşmaları futbol kamuoyunu şaşırttı

Erkan Özdamar, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi - Son Dakika
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