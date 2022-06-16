TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı - Son Dakika
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TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı

16.06.2022 10:49

- TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı.

- TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı.

Ankara'da bir otelde yapılan ve 307 delegeden 219'unun katılımı ile başlayan genel kurulda divan kurulu başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak seçildi.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, başkan adaylığı için açıklanan listede Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın yer aldı.

Divan Kurulu, başvuruda bulunan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek.

TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı
TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı
TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı
TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı - Son Dakika

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