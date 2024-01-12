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TFF, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapacak - Son Dakika
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TFF, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dilenirken, kulüplerin siyah kol bandıyla sahaya çıkacağı belirtildi.

TFF, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapacak
12.01.2024 - 23:22,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

Kaynak: AA
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