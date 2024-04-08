TFF, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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TFF, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u PFDK'ya sevk etti

TFF, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor\'u PFDK\'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

08.04.2024 19:35  Güncelleme: 19:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor ve Eyüpspor ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle; Boluspor ve Eyüpspor da 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.

Kocaelispor, Çorum FK müsabakasında 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle kurula gönderildi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in Manisa FK müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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