TFF, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor\'u PFDK\'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor ve Eyüpspor ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle; Boluspor ve Eyüpspor da 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.
Kocaelispor, Çorum FK müsabakasında 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle kurula gönderildi.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in Manisa FK müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
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Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri tarafından tanıtım stantları kuruldu. Stantlarda vatandaşlara hediyeler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Tuzlaspor'a 3 golle mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, gençlerdeki tecrübesizlikten dolayı mağlup olduklarını belirtirken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise galibiyetle moral bulduklarını ifade etti.
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