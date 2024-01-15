TFF, Segiv Jehezkel\'in Davut Yıldızı Olayı Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor forması giyen Segiv Jehezkel hakkında açıklama yaptı.

Antalyaspor- Trabzonspor maçında Akdeniz ekibinin 68'inci dakikadaki beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti. Antalyaspor'da kadro dışı bırakılan Jehezkel için Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

" Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."