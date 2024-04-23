TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlarda alınan kararlar da açıklandı.

23.04.2024 21:54
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- TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 35. dakikasında konuk ekibin Markao ile bulduğu gol potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Burak Şeker, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 45+2. dakikasında ofsayt ile durdurulan pozisyon öncesi kaleci Alp Arda'nın Rohden'e müdahalesi için inceleme tavsiyesi verildi. Hakem Şeker, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının 90+1. dakikasında İstanbulspor ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sonrası 3. kez VAR uyarıda bulundu. Hakem Burak Şeker, Coly'nin topu elle oynadığını belirleyerek penaltı kararı verdi.

- Kayserispor - Trabzonspor maçının 28. dakikasında ev sahibinin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

- Aynı müsabakanın 52. dakikasında konuk ekibin Enis Bardhi ile bulduğu gol sonrası VAR'dan tavsiye kararı verildi. Hakem Çağdaş Altay, pozisyon başlangıcı öncesi faul olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

- Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 87. dakikasında VAR uyarısıyla hakem Cihan Aydın kenara geldi. Pozisyonu izleyen Aydın, kaleci Livakovic'in Rey Manaj'ın ayağına müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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