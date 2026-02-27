TFF, Süper Lig Kulüplerine Para Cezası Verdi - Son Dakika
TFF, Süper Lig Kulüplerine Para Cezası Verdi

27.02.2026 13:14
PFDK, 10 kulübe ceza keserken, Galatasaray Başkanı'na da 15 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Galatasaray'a 3,7 milyon, Beşiktaş'a 1,9 milyon, Fenerbahçe'ye 1,3 milyon, Göztepe'ye 620 bin, Kasımpaşa'ya 343 bin, Antalyaspor'a 280 bin, Gaziantep FK, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti, talimatlara aykırılık sebebiyle Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'a da 40 bin lira para cezası verdi.

Disiplin kurulu, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

PFDK, Trendyol 1. Lig'den ise Amed Spotif Faaliyetler'e 220 bin, Iğdır FK'ye 140 bin lira, Pendikspor'a 110 bin, Vanspor FK'ye 70 bin, Sakaryaspor'a ise 31 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca Sakaryaspor ile yollarını ayıran futbolcu Caner Erkin'e ise 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail'de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
