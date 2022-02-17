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TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı

17.02.2022 19:11
TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın 25 bin liralık para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın 25 bin liralık para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kıran'ın medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen 25 bin lira para cezası oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurul ayrıca, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yukatel Kayserispor futbolcusu Uğur Demirok'un 3 resmi müsabakadan men cezasının da onandığını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı - Son Dakika
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