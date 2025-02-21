Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Vincic'in atamasına yaptığı itirazı reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Vincic'in atamasına yaptığı itirazı reddedildi

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına dair yaptığı itirazı reddetti.

21.02.2025 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Vincic'in atanmasına tepki göstermiş ve söz konusu atamayı TFF Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Kurul, sarı-kırmızılıların itiraz başvurusuna yanıt verdi.

CİMBOM'UN VINCIC İTİRAZINI RET

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic atanmasına dair yaptığı itirazı reddetti. Kurul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray A.Ş.'nin 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

- Merkez Hakem Kurulu'nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu'nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Galatasaray\'ın Fenerbahçe derbisine Vincic\'in atamasına yaptığı itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Vincic'in atamasına yaptığı itirazı reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Fatma Öztürk:
    "USUL YÖNÜNDEN" yani "biz yasal mevzuata yönelik inceleme yaparsak, bu hakem atamasının mevzuata uygun olmadığı yönünde karar vermek zorunda kalırız, başımızı belaya sokmayın" demiş tahkim kurulu 78 62 Yanıtla
  • AYDIN:
    KARI KOYDEKI MACTA DA ATIP TUTANLAR 3.1 DE DUT YEMIŞ BULBULE DONEN KANATLILAR GENE BASLAMIŞ KAŞINTILARI:)) 75 16 Yanıtla
  • AYDIN:
    ORTA HAKEM ALI KOC VARA ACUN ILICALI GECSIN NE FARKEDER KADERINIZDEN KACAMAZSINIZ KARI KOYLULER?? 61 25 Yanıtla
  • Casper:
    Merak Etmeyin Galatasaray Kyckk şike Bahçe yeee 74 8 Yanıtla
  • AlexArda:
    korkun titreyin çelik kapkacağını vejnak mçıkını fer atnalını hakemini sponsorunu yapısını herkesi tesbih dizer gibi üst üste goyya goyya geliyor tek büyük Fenerbahçe ahahahahahhahaha 45 31 Yanıtla
    Güney Berber:
    Sizi rakp olarak görmüyoruz ki korkalım sizi evinizde türk hakemı desteklediği halde 3 tane attık sıze bız goyagoya bir hal olduk gelin sıkıntı yok 11 0
    Casper:
    köpek 3 0
  • AYDIN:
    MAYDONOZ MENER BAHCENIN LOGOSU DEGIL MI :))))))) 45 16 Yanıtla
  • Android Adana:
    Fenerin Yabancı Hakem Talebi Kabul Ediliyorsa, Galatasaray'ı da Yabancı Hakem İtirazı Kabul Edilmeli. Ben Kulüp Başkanı Olsam Bizim Böyle Bir Talebimiz Olmadığından Takımımı Sahaya Çıkarmıyorum Der ve Tüm Hakemleri 1 Hafta Maça Çıkmamaları İçin Hakemlerden Talepte Bulunurum. 34 11 Yanıtla
  • Apple User:
    şaşırdık mı hayır ama alayınızı üstüste koyup Mayıs ayında 5.yıldızı takacağız bekleyin küçük kuşlar 38 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 06:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Vincic'in atamasına yaptığı itirazı reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.