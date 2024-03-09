Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1986-1989 yılları arasında Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık görevi yapan Kaya, Türk futboluna da değerli katkılarda bulundu. Tahsin Kaya'nın naaşı 11 Mart Pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Sakarya'nın Geyve ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhum Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
Samsun Alaçam Bocce Takımı, büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda Selma Kalanç birinci olurken, Fatmanur Alçin ise üçüncü oldu. Takım antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuların başarısından gurur duyduklarını ve Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını istediklerini belirtti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, evinde konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ankara ekibi, ikinci yarıda da 2 gol daha atarak maçı 3-0 kazandı.
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