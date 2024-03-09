TFF, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Spor

TFF, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı

TFF, Fenerbahçe\'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Kaya'nın Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkıları vurgulandı. Cenaze töreni ise 11 Mart Pazartesi günü Sakarya'da gerçekleştirilecek.

09.03.2024 20:00
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1986-1989 yılları arasında Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık görevi yapan Kaya, Türk futboluna da değerli katkılarda bulundu. Tahsin Kaya'nın naaşı 11 Mart Pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Sakarya'nın Geyve ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhum Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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