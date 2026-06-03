TFF, Trabzonspor ve Konyaspor\'a Para Cezası Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası disipline sevk edilen Trabzonspor'a 529 bin TL, Konyaspor'a ise 954 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.06.2026 tarihli toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası disiplin kuruluna sevk edilen Trabzonspor ve Konyaspor'a verilen cezalar açıklandı. Buna göre;

Trabzonspor Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 440 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 35 bin TL, Trabzonspor'un takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54 bin TL para cezası verildi.

Konyaspor Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 880 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL, Konyaspor'un takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54 bin TL para cezası verildi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL; akredite edilmediği hakem soyunma odasında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 40 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Esenler Erokspor sporcusu Guelor Kanga Kaku'nun, Trendyol 1. Lig Yükselme play-off finalinde ihraç öncesi müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 40 bin TL; oyundan ihraç edilmesine rağmen ihracı sonrasında akredite alanda bulunmasından dolayı 10 bin TL para cezası verildi.

Aynı müsabakada Çorum FK'nın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - İSTANBUL