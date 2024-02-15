TFF, Trendyol Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlatıyor - Son Dakika
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TFF, Trendyol Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlatıyor

TFF, Trendyol Süper Lig\'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlatıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla Trendyol Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulamasını başlatma kararı aldı. UEFA'nın eski elit hakemlerinden oluşan 10 yabancı gözlemci, Türk futboluna hizmet edecek ve verecekleri puanlar hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

15.02.2024 17:35  Güncelleme: 17:45
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Frank de Bleeckere (Belçika)

Jorn West Larsen (Danimarka)

Mike Riley (İngiltere)

David Borbalan (İspanya)

Cees Bakker (Hollanda)

Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)

Lucilio Batista (Portekiz)

Alexs Deaconu (Romanya)

William Young (İskoçya)

Bo Karlsson (İsveç) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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