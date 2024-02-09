TFF, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
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TFF, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü PFDK'ye sevk etti

TFF, Trendyol Süper Lig\'den 3 kulübü PFDK\'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ihlallerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca, Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyesi olan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez de hakem ve görevliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.

09.02.2024 15:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçlardaki ihlallerden dolayı disipline gönderildi.

Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması; Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat; VavaCars Fatih Karagümrük ise talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye verildi.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyesi de olan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ise Teksüt Bandırmaspor'un Galatasaray ile yaptığı maç sonrasında hakem ve görevliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.

Kaynak: AA

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