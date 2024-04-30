TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı - Son Dakika
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TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı

TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Programın açılış konuşmasını TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin yaptı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da programa konuk oldu.

30.04.2024 20:07
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, programın açılış konuşmasını TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin yaptı.

TFF'nin antrenör eğitimi felsefesini ve bu alanda yapılan çalışmaları anlatan Çetin, UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı hakkında da bilgi verdi. Daha sonra söz alan TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal, futbolun gelişiminde antrenörlerin önemine değindi.

Açılış bölümünde son konuşmayı yapan TFF Başkan Vekili Agah Ruşen Çetin, antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişiminin federasyonun en önemli sorumluluklarından olduğunu belirtirken, bu konularda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk gününde RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyun felsefesini anlattı. Atan ayrıca teknik ekip ve oyuncularla iletişim hakkında bilgiler verdi.

Montella konuk oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu.

A Milli Takım'daki çalışmalarını anlatan İtalyan teknik adam, meslek hayatından örneklerle iletişim alanındaki yaklaşımlarını aktardı. Vincenzo Montella ayrıca aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı.

Oğuz Çetin konuşmasının ardından Montella'ya plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı başladı - Son Dakika

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