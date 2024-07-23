TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi, Riva Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Liderlik" temalı bu modül 26 Temmuz'da sona erecek.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönettiği ve 24 aday antrenörün katıldığı programda Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, antrenör eğitimcileri Altan Aksoy, Sercan Görgülü ve Serkan Emre Sefa eğitimci olarak görev yapıyor.

Oğuz Çetin, UEFA Pro Lisans Programı'nın ikinci yüz yüze eğitiminde titizlikle hazırladıkları programla aday antrenörlerin bu etapla bilgi kazanımlarına yenilerini ekleyeceklerini söyledi. Altı yüz yüze eğitim modülü ve çevrim içi eğitimlerden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı 2025 yılında sona erecek.