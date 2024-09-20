TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

- TFF, Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtlarını açıkladı
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan pozisyon ve alınan karar şöyle:
"Trabzonspor - Kayserispor müsabakasının 5. dakikasında Cardoso'nun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Mehmet Türkmen'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi."
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