TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

Spor

Erdoğan imzaladı, 4 üniversitede bazı fakülteler tarih oldu

Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti!

- TFF, Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan pozisyon ve alınan karar şöyle:

"Trabzonspor - Kayserispor müsabakasının 5. dakikasında Cardoso'nun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Mehmet Türkmen'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi."