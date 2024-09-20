TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika
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TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

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TFF, Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR kayıtlarını YouTube'da paylaştı.

20.09.2024 18:51
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- TFF, Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan pozisyon ve alınan karar şöyle:

"Trabzonspor - Kayserispor müsabakasının 5. dakikasında Cardoso'nun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Mehmet Türkmen'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi."

TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı
Kaynak: İHA

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