TFF, Trendyol Süper Lig'de VAR Konuşmalarını Paylaşacak - Son Dakika
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TFF, Trendyol Süper Lig'de VAR Konuşmalarını Paylaşacak

TFF, Trendyol Süper Lig\'de VAR Konuşmalarını Paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların sesli ve görüntülü kayıtları, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacak.

16.02.2024 18:35
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak." denildi.

Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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