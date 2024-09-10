TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek

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Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

SÜPER LİG DEVLERİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, "Biz kurala göre hazırlık yaptık. Sıkıntımız yok" derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hala fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, salı günü konuyu karara bağlayacak.