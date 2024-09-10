TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek - Son Dakika
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TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yabancı sayısının değişmesi için yaptığı başvuruları bugün karara bağlayacak. Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması tartışma konusu olmuş, bazı kulüpler kurala göre hazırlık yaptıklarını ifade etmişlerdi.

10.09.2024 09:33  Güncelleme: 09:49
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

SÜPER LİG DEVLERİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, "Biz kurala göre hazırlık yaptık. Sıkıntımız yok" derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hala fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, salı günü konuyu karara bağlayacak.

TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: yabancı futbolcu sınırlaması Türk futboluna zarar veriyor örnek BEŞİKTAŞ ne kadar bir süper lig takımı görünsede dünyanın sayılı kulüplerinden biri aldığı dünya yıldızlarıyla barcelonaya liverpoola psg ye citiye rakip neden daha iyi kadro kurmamız engellensin sebep ne? 7 28 Yanıtla
  • ferhat eser: ibrahim başkan gitmeyen oyuncular yüzünden yeni kadro kuramıyoruz bu sorunu bir an önce çözmek için taşın altına elini koy artık 6 25 Yanıtla
  • Türk Ak: Trabzon istediyse gereken yapılır 11 3 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Yarın öbür gün senin bir isteğin olunca bu kulüpler sana destek vermeyeceğini herkes biliyor 7 4 Yanıtla

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