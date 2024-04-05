TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak

Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili İngiliz basınına konuştu. Türkiye'nin futbol ortamındaki adaletsizliklerine ve hakemlerin cesaretsizliğine sert çıkan Koç, "Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti" dedi.