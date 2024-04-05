TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarla buluşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası' kapsamında, deprem bölgesinde yaptırılan konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlarla 6-7 Nisan tarihlerinde bayramlaşmak üzere bir araya gelecek.
Ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ramazan Üçdan, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M. Taha Güvendi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcısı Selçuk Şahin, U18 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül de yer alacak. - İSTANBUL
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Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Milli Takım kampına davet edildiler. Gaziantep'in gururu olan oyuncular, Milli Takım kampında yer alacaklar.
Fenerbahçe'nin eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterdi. Yıldırım, bu kararın kulübün gelecekte alacağı cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözüm olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin talepleri TFF tarafından karşılanmadı ve maçın nihai kararı henüz belli değil.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar, bugün dualar eşliğinde defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
GMG Kastamonuspor, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye hareket etti. Teknik Direktör Fırat Gül, Ramazan Bayramı'nda çalışmalarını sürdüreceklerini ve sezon sonunda asıl bayramlarının olacağını belirtti. Kastamonuspor, ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak ve galibiyet için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili İngiliz basınına konuştu. Türkiye'nin futbol ortamındaki adaletsizliklerine ve hakemlerin cesaretsizliğine sert çıkan Koç, "Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti" dedi.
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