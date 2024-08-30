TGF 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'nda Muhsin Bayramoğlu ve Fatime İnce birinci oldu

Spor

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) faaliyet takviminde yer alan TGF 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'nda erkeklerde Muhsin Bayramoğlu, kadınlarda Fatime İnce birinci oldu.

TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan turnuvada mücadele eden sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası için saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Tek gün, 18 çukur üzerinden oynanan turnuvada Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübünden ve ferdi lisanslı 62 golfçü sahaya çıktı.

Oynanan müsabakanın sonunda gross kategorisinde erkeklerde Klassis Golf Kulübü'nden Muhsin Bayramoğlu 81 (+9) gross skorla, kadınlarda ferdi lisanslı Fatime İnce 81 (+9) gross skorla oynayarak, 2024 TGF 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'nın şampiyonları oldu.