TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi

19.05.2022 22:35
TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi

İstanbul'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi.

İstanbul'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Silivri Golf Tesisleri'nde iki gün süren ve 61 sporcunun yer aldığı şampiyonanın final raundunun sonunda erkeklerde Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Gürdenli toplamda 145 (+1) gross skorla birinci, Can Özdemir 157 (+13) gross skorla ikinci, Can Çelikoğlu 163 (+19) gross skorla üçüncü oldu.

Kızlar grossta Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya toplamda 145 (+1) gross skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci 148 (+4) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 148 (+4) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Ömer Öztürkmen toplamda 139 net skorla birinci, Can Özdemir 143 net skorla ikinci, Can Çelikoğlu 146 net skorla üçüncülük elde etti.

Kızlarda Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya toplamda 143 net skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci 148 net skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir Koleji'nden Hatice Sarı 149 net skorla üçüncü oldu.

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Kenan Çetin toplamda 78 stableford skorla birinciliği, İstanbul Golf Kulübü'nden Tuna Şahin 69 stableford skorla ikinciliği, Kemer Golf Kulübü'nden Eren Keskin 69 stableford skorla üçüncülüğü elde ederken, kızlar B kategorisinde National BGK'den Ayşe Altıntaş 73 stableford skorla birinci, Regnum Golf Kulübü'nden Derin Doğan 72 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Lara Sorguç 71 stableford skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini TGF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karaduman, TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç ve 2012'de hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun babası Metin Nemutlu verdi.

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Kaynak: AA

Aslı Nemutlu, İstanbul, Türkiye, Tgf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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