TGF Türkiye Golf Turu 2024 Antalya'da sona erdi - Son Dakika
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Spor

TGF Türkiye Golf Turu 2024 Antalya'da sona erdi

TGF Türkiye Golf Turu 2024 Antalya\'da sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 8 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu 2024 müsabakaları Antalya'da sona erdi. Şubatta başlayan ve sezon boyunca Antalya, İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen müsabakalarda 16 kulüpten 36 sporcu mücadele etti. Erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan birinci, Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar ikinci, Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay birinciliği, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz ikinciliği ve Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporcular için final turu sonunda ödül töreni düzenlendi. TGF Milli Takımlar Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural törende yaptığı konuşmada, 'En başından sonuna kadar bütün hava ve saha koşullarında göstermiş olduğunuz çabanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve hepinizle gurur duyuyoruz. Bu sezon katılacağımız milli takım müsabakalarında da bizleri gururlandırıp başarılı olacağınızı inanıyoruz.' dedi. Dereceye girenlere kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan verdi.

26.05.2024 14:51
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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 8 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu 2024 müsabakaları Antalya'da sona erdi.

Şubatta başlayan ve sezon boyunca Antalya, İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen müsabakalarda 16 kulüpten 36 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan birinci, Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar ikinci, Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay birinciliği, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz ikinciliği ve Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporcular için final turu sonunda ödül töreni düzenlendi.

TGF Milli Takımlar Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural törende yaptığı konuşmada, "En başından sonuna kadar bütün hava ve saha koşullarında göstermiş olduğunuz çabanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve hepinizle gurur duyuyoruz. Bu sezon katılacağımız milli takım müsabakalarında da bizleri gururlandırıp başarılı olacağınızı inanıyoruz." dedi.

Dereceye girenlere kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu 2024 Antalya'da sona erdi - Son Dakika

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